عودة الشبكة الكهربائية إلى عملها الطبيعي في لبنان

بيروت-سانا

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض اليوم عودة الشبكة الكهربائية في البلاد إلى عملها الطبيعي بعد نفاد مادة الغاز في معملي دير عمار والزهراني لإنتاج الطاقة أمس.

وقال فياض في تصريح اليوم إن “قيادة الجيش اللبناني سلمت كمية إجمالية تبلغ 6 آلاف كيلوليتر من مادة الغاز أويل مناصفة بين كل من معملي دير عمار والزهراني” مضيفاً أنه “تم اليوم ربط معمل المحركات العكسية في الجية بالشبكة بقوة 50 ميغاواط ومعمل دير عمار بقوة 210 ميغاواط ومعمل المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميغاواط كما تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة أيضاً لتعود المعامل بطاقتها القصوى المتوافرة إلى الشبكة قريباً جداً”.

وأوضح أنه “سيستعاض عن طاقة معملي دير عمار والزهراني الإنتاجية بأخرى من معملي الذوق والجية الحراريين بعد تغذيتهما من مادة الفيول أويل الأمر الذي سيبقي على القدرة الإنتاجية الإجمالية بحدود 500 ميغاواط للمحافظة على ثبات واستقرار الشبكة”.

وانقطعت الكهرباء بشكل كامل في لبنان أمس بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار إثر نفاد الوقود.