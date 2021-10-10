العراق يغلق مطاراته ومنافذه البرية لتامين انتخاباته البرلمانية

بغداد-سانا

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق بدء عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية ومداخل المحافظات في إطار تأمين عملية انتخابات البرلمان العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن اللجنة قولها في بيان اليوم إن “عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية بدأت في الساعة التاسعة من مساء اليوم فيما سيتم إغلاق المداخل الرئيسة بين المحافظات في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل”.

وأضافت اللجنة كما تم منع حركة السيارات التي تحمل أكثر من طنين والستوتات والدراجات النارية وحركة القطارات” مشيرة إلى أنه يسمح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة إلى أخرى في حال كان سكنه في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى.

بدوره أكد مصدر أمني لموقع السومرية نيوز أنه سيتم إغلاق المحلات والمطاعم ومراكز التسوق من الساعة الواحدة فجراً حتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضر والأفران.

بدوره قال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن إنه “لا يوجد أي قرار فرض حظر التجوال داخل المحافظات يوم غد”.

وتفتح صناديق الاقتراع العام لانتخابات البرلمان العراقي يوم غد على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساء.

وكانت السلطات العراقية أنهت جميع التحضيرات لإجراء الانتخابات حيث يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فيها 24 مليوناً و907 آلاف ناخب فيما يبلغ عدد المرشحين نحو 3243 بينهم نحو 951 امرأة وفق المفوضية العليا للانتخابات.