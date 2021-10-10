إيران تحصد ذهبية الوزن الثقيل ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

أوسلو-سانا

نال المصارع الإيراني علي أكبر يوسفي ذهبية وزن 130 كيلوغراما في بطولة العالم للمصارعة الرومانية المقامة في العاصمة النرويجية اوسلو رافعاً بذلك رصيد المنتخب الإيراني من الميداليات إلى ذهبيتين وبرونزيتين.

ففي نهائيات وزن 130 كيلوغراما للمصارعة الرومانية نجح يوسفي اليوم من حصد ذهبية الوزن الثقيل لأول مرة في تاريخ البلاد بعد أن التقى في نزاله الأول مع الأرميني دافيد اوفاسبيان وتمكن من الفوز عليه 6-1 ليتأهل إلى الدور الربع نهائي حيث التقى خصمه النرويجي اسكار مارويك ونجح في الفوز عليه 2-1 قبل أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي ملحقا الهزيمة بغريمه التشيلي صاحب برونزية العالم ياسماني آكوستا فرناندز 2-1.