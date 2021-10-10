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فلسطينيون يطالبون بإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال

2021-10-09

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بوقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رددوا هتافات دعم للأسرى المضربين عن الطعام مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحهم فوراً ولاسيما الأسير “مقداد القواسمة” الذي تدهور وضعه الصحي بعد إضرابه عن الطعام لليوم الـ 80 على التوالي.

ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال رفضاً للانتهاكات والممارسات الوحشية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وسط إهمال طبي متعمد.

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