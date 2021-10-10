حزب بابيش يفوز بالانتخابات التشريعية التشيكية

براغ-سانا

فاز رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش اليوم في الانتخابات التشريعية لكنّه سيواجه صعوبات في تشكيل تحالفات نيابية تضمن له غالبية في البرلمان ما يعني أن الحكومة الجديدة قد لا تبصر النور قبل أسابيع وربما أشهر.

وذكرت وكالة فرانس برس أن النتائج الجزئية تشير إلى تصدّر حزب بابيش الوسطي “آنو” 28 بالمئة من الأصوات.

وحل تحالف “معا” الذي يضم الحزب الديمقراطي المدني اليميني وحزب “توب90” اليميني والاتحاد الديمقراطي المسيحي ثانياً مع 27 بالمئة من الأصوات بعد فرز ما يزيد بقليل على 90 بالمئة من بطاقات الاقتراع وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشيكية 65 بالمئة مقابل 84ر60 بالمئة في الانتخابات التشريعية الماضية التي أجريت في العام 2017.