رحيل الفنان التشكيلي مصطفى شخيص عن عمر 65عاماً

اللاذقية- سانا

غيب الموت اليوم الفنان التشكيلي “النحات” مصطفى جميل شخيص عن عمر ناهز 65 عاماً ليشكل رحيله خسارة للأوساط الثقافية والفنية في اللاذقية.

والراحل ينتمي إلى عائلة تميزت بالفن على اختلاف أنواعه من أدب وشعر وموسيقى ورسم حيث تعلق بفن النحت منذ 40 عاماً وتتلمذ على يد خاله الأديب القاص والمدرس الموسيقي عبد القادر ربيعة والذي اخذ منه احترافية تصنيع آلة العود المعروف بعود “ربيعة” كما تعلم منه أسرار الخشب وهو ما أكسبه ولعاً بهذه الخامة فكان أول عمل نحتي له بعمر الثلاثين.

وتنوعت أعمال الفنان شخيص من حيث الأسلوب لتشمل مدارس نحتية مختلفة من الكلاسيكية والسريالية والتكعيبية والتجريدية ليجمع في بعضها عدة مدارس بعمل واحد إضافة إلى اهتمامه بالخط العربي ومزج الحرف والتشكيل وبين الكلاسيكية والتكوين.

ومع تقدم السنوات وتراكم الخبرة قدم الراحل مجموعة من الأعمال النحتية على الحجر الرملي والكلسي والحجر الصلب لكن شغفه الأساسي بقي متعلقاً بمادة الخشب.

واعتمد أسلوب الفنان شخيص بوجه عام على التفرد والتميز سواء بالفكرة أم بطريقة التصميم ليصنع بصمة وهوية خاصة من خلال عمله على البعد الثالث بالأعمال النحتية التي تحتاج للكثير من سعة الخيال والأفق بالتصميم والحرفية والدقة بالتنفيذ إضافة إلى الفكرة الهادفة والتوفيق بجمع هذه المكونات لإنتاج عمل فني ناجح ومبتكر.

والفنان مصطفى شخيص من مواليد مدينة اللاذقية عام 1956 وهو عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين فرع اللاذقية ومتفرغ لفن النحت وشارك بمعظم المعارض الفنية الوطنية والاتحادية وصالات العرض الخاصة فردياً وجماعياً منذ أكثر من 35 عاماً.

فاطمة ناصر