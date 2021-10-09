المستشار النمساوي كورتس يعلن استقالته

فيينا-سانا

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم استقالته من منصبه بعد توجيه النيابة العامة تهما بتورطه في فضائح الفساد والرشوة وسوء الأمانة مع فريقه والمقربين منه.

وقال كورتس في كلمة أمام الصحفيين:”أعلن استقالتي من منصبي للحفاظ على مستقبل الائتلاف الحكومي واستقرار البلد وتفادي فراغ سياسي محتمل” مؤكدا أنه “سيعمل على دحض” كل التهم الموجهة إليه في حال تمت إحالة الملف إلى القضاء.

وأشار كورتس إلى أنه سيتسلم منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عقب استقالته من منصبه فيما سيتسلم وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ من حزب الشعب منصب المستشار الجديد في النمسا.