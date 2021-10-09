تنظيم ضبوط تموينية في دير الزور ودرعا

دير الزور ودرعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور اليوم 10 ضبوط تموينية بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة وذلك خلال جولاتها على الأفران والأسواق.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط شملت عدة مخابز بمخالفات إنتاج خبز سيئ الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل وعدم عجن كامل المخصص من الطحين وجمع أكثر من ربطة خبز في كيس واحد إضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار بحق أحد محال المواد الغذائية.

وفي درعا نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم سبعة ضبوط تموينية بحق أصحاب ومستثمري محطات محروقات وفعاليات مختلفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور أحمد العوض بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت معتمد خبز في مدينة الصنمين بمخالفة البيع بسعر زائد ومستثمر محطة جودت الراجح بنوى بمخالفة التصرف بكمية من المازوت خلافاً للأنظمة وصاحب محطة محروقات الإيمان في خربة غزالة بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة مازوت النقل وصاحب محطة محروقات النصر الله في إزرع بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة مازوت التدفئة.

وأضاف أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق صاحب محل حلاقة رجالية في حي المطار بمدينة درعا بمخالفة تقاضي زيادة في أجور الحلاقة وضبوطاً بحق أصحاب محال مواد غذائية ودخان وأحذية بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية.

وأشار إلى أن دوريات حماية المستهلك سحبت اليوم ثلاث عينات لمادة لبن العيران لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة.