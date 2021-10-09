قائد منتخب بيرو يغيب مباراتين

ليما-سانا

أعلن الاتحاد البيرواني لكرة القدم أن قائد وهداف المنتخب الأول باولو غيريرو سيغيب عن مواجهتي الفريق أمام بوليفيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد على موقعه الرسمي اليوم أن غيريرو 37 عاماً لعب 60 دقيقة من مباراة المنتخب أمام تشيلي الخميس الماضي وعقب المباراة أقر بأن حالته البدنية لا تسمح له بلعب مباراة كاملة لأنه لم يتعاف بالكامل من إصابة في الركبة تعرض لها مؤخراً.

ويحتل منتخب بيرو المركز السابع في تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 11 نقطة بفارق 16 نقطة عن البرازيل المتصدرة.