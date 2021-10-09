اليمن.. ارتفاع قياسي للوفيات بين الأمهات والمواليد الجدد

صنعاء-سانا

كشفت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أن اليمن يشهد ارتفاعاً قياسياً في أعداد الوفيات بين الأمهات والمواليد الجدد بسبب شح الأدوية وتدمير تحالف العدوان السعودي للمرافق الطبية وقطعه المشتقات النفطية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مسؤولة في الوزارة قولها اليوم: إن أعداد الوفيات بين الأمهات والمواليد الجدد ارتفعت بشكل كبير لتصل في العام الماضي إلى قرابة 500 وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة.

بدورها أفادت مدير عام مشفى السبعين للأمومة والطفولة الدكتورة ماجدة الخطيب بأن المشفى يواجه عجزاً كبيراً في توفير أدوية النساء الحوامل والمواليد كما تعاني مختلف مستشفيات الأمومة والطفولة من هذه المشكلة موضحة أن المشفى يضطر لشراء بعض الأصناف الدوائية الحيوية بعدد أصابع اليد نتيجة شح وجودها في السوق المحلية وانعدامها من مخازن الإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن.

كما أكدت الخطيب أن منظمات الأمم المتحدة لا تورد الأصناف الدوائية الخاصة بالنساء الحوامل والمواليد بالكم الكافي وتقتصر مساعدتها في معظم الأحيان على المنظفات.

وأوضح أحد المسؤولين في المشفى أن أدوية التخدير بأنواعها، وأصنافاً متعددة من المضادات الحيوية، والمحاليل الطبية شارفت على النفاد مؤكداً أن من أبرز ما تعانيه مستشفيات الأمومة والطفولة في اليمن هو انقطاع المشتقات النفطية بفعل القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان على ميناء الحديدة.