إخماد حريق قرية بيت الوادي في طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس بالتعاون مع عناصر الحراج في مديرية الزراعة الحريق الذي اندلع في حراج قرية بيت الوادي اليوم بريف مدينة الدريكيش.

وأوضح العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس أن الحريق حالياً بمرحلة التبريد والمراقبة موضحاً أن العمل فيه استمر ما يقارب ساعة كاملة بسبب صعوبة الوصول إليه ووعورة المنطقة متوقعاً أن تستمر العملية لساعات طويلة ضماناً لعدم اشتعال أي بؤرة فيه لاحقاً.

من جهة أخرى لفت شما إلى أن عناصر الفوج أخمدوا اليوم أيضاً حريقين في مناطق مختلفة منها حريق أرض زراعية في منطقة عين حسان بريف القدموس وحريق تحت جسر الهال بمدينة طرطوس مشيراً إلى أن الأضرار كانت بسيطة.