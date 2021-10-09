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تأهيل 65 بالمئة من آلات شركة الشرق للمنتجات الغذائية

2021-10-09

حلب-سانا

بلغت نسبة إنجاز أعمال إعادة التأهيل في شركة الشرق للمنتجات الغذائية في منطقة عين التل بحلب نحو 65 بالمئة ومن المتوقع وضعها بالخدمة العام المقبل.

وبين وزير الصناعة زياد صباغ في تصريح للصحفيين اليوم خلال جولة للاطلاع على إعادة تأهيل معمل إنتاج البيرة وهو أحد المعامل التابعة لشركة الشرق والتي تعرضت للدمار جراء الإرهاب أنه بفضل جهود الخبراء والفنيين والعمال الموجودين في الشركة تتم إعادة تأهيل الآلات وتدويرها من جديد لتوضع في الخدمة والإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة.

وأشار بشار داديخي مدير عام شركة الشرق إلى أن معامل الشركة ستوضع في الخدمة خلال الربع الأول من العام المقبل وسيتم إجراء تجارب لإنتاج البيرة الكحولية إضافة إلى العمل لإعادة تأهيل خط البيرة الخالية من الكحول للإنتاج لافتاً إلى أنه يتم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لمعمل الألبان والأجبان.

وأكد علاء الدين مؤذن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب دعم المحافظة لشركات ومنشآت القطاع العام وسعيها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لكونها تسهم في دعم العملية الإنتاجية والاقتصادية وتحسين الواقع الاقتصادي.

بريوان محمد

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