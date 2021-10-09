هل يفعلها منتخبنا الأولمبي ويتأهل لنهائي غرب آسيا؟

الرياض-سانا

بعد أن تأهل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا المقامة حالياً في مدينة الدمام السعودية ينتظر جمهور الكرة السورية فوزاً على منتخب الأردن غداً ليحجز منتخبنا بطاقة التأهل للنهائي.

وتأهل منتخبنا كأفضل ثان في المجموعات الثلاث بالبطولة بعد فوزه على البحرين 4-1 وخسارته مع السعودية صفر-2.

منتخبنا يجري تدريباته للمباراة المنتظرة مع نظيره الأردني ويطمح بتحقيق فوز ثمين يؤهله للعب على النهائي والظفر بلقب يضاف لخزائن الرياضة السورية حيث قام الكادر التدريبي بقيادة المدرب رأفت محمد بعرض تقرير مفصل عن اخطاء اللاعبين في المباراة التي خسرها أمام السعودية وطرق تلافيها في المباراة القادمة وشهدت التدريبات سلسلة من الجمل التكتيكية المهارية.

ويلتقي في مواجهة نصف النهائي الأخرى المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الثلاثاء القادم.

هناء صقور