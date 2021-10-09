الرئيس الصيني: سنعمل على تعزيز التضامن مع شعوب العالم

بكين-سانا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن بلاده ستعمل على تعزيز التضامن مع جميع الشعوب في الدول الأخرى وبذل الجهود بشكل مشترك لمعارضة الهيمنة وسياسة القوة.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله خلال كلمة ألقاها في تجمع عقد بمناسبة الذكرى السنوية الـ 110 لثورة عام 1911 إن.. “الصين لا تحتاج إلى بيئة محلية مستقرة وموحدة فحسب بل تأمل أيضا في بيئة دولية سلمية ومستقرة لتحقيق إحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية” مشيراً إلى أن بلاده ستبقى داعماً للسلام العالمي ومساهماً في التنمية العالمية ومدافعاً عن النظام الدولي وستبذل أقصى الجهود لتقديم مساهمة أكبر للبشرية.

وأضاف شي إن قضية تايوان هي أمر داخلي محض للصين ولا يسمح بأي تدخل خارجي فيها مؤكداً أن “التوحيد الكامل للصين يمكن تحقيقه وسيتحقق وأن حل قضية تايوان سيتم مع تحول النهضة العظيمة للأمة الصينية إلى حقيقة واقعة” داعياً الصينيين إلى التكاتف معاً والاعتماد على وحدتهم القوية للتغلب على جميع المخاطر والتحديات في الطريق إلى الأمام.