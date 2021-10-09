صهيل الأصايل يعلو في ميدان دمشق

دمشق-سانا

علا صهيلها في مضمار السباق فزاد حماس عشاقها على المدرجات لتكتب الخيول مع مربيها فصلاً جديداً من منافسات القوة على مضمار سباقات دمشق وذلك من بوابة السباق الدوري التاسع للخيول العربية الأصيلة الذي أقامته الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع مكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

ومع قرب انتهاء الموسم الحالي شهد السباق التاسع نكهة جديدة بالمنافسة فجميع المربين يتسابقون لاختتام موسمهم بنقاط أكثر تصنفهم مع مدربي خيولهم وفرسانهم بالترتيب الأفضل.

وأسفرت بطولة أشواط السباق على التوالي عن فوز الفرس نادية الفهد لمالكها ابي الحوري والجياد راكان الرشيد لمالكيه سحبان البرازي وايمن العيسى والمهند حماة لمعاذ المهايني والامل لابراهيم وعماد الخميس وسهم لنادي الشرطة وورد الكور لشادي الكور.

ووزعت أشواط السباق على الخيول السورية الصافية والخيول المسجلة فكانت الأشواط الأول والثالث والخامس للصافية والثاني والرابع والسادس للمسجلة وفقاً لدرجاتها علماً أن الشوط الاول أقيم لمسافة 1000 متر فيما جرت الاشواط المتبقية لمسافة 1600 متر.

المربي والمدرب سامي غريب قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي.. “أشرفنا على نهاية الموسم وكان من اللافت في السباق التاسع المنافسة القوية والمشاركة الكبيرة لـ 57 جواداً وهو عدد لافت مع قرب اختتام السباقات ويعد مؤشراً على تطور مستوى الخيول وكذلك الزمن الذي تستغرقه الخيول لقطع مسافة الأشواط هو الآخر سجل تطوراً عن سابقه وكل ذلك يعود إلى التحضير الجيد قبل كل سباق”.

ويتفق المربي نصار كحول مع غريب بقوة المنافسة في الأشواط الستة في هذا السباق مع تنوع المشاركات بين الخيول المبتدئة والخيول ذات المهارة التي سبق لها أن توجت بمراكز متقدمة في سباقات ماضية مشيراً إلى ضرورة إيلاء مضمار السباقات بدمشق مزيداً من الاهتمام وتطويره ولا سيما في ظل الاقبال الكبير الذي تشهده السباقات عادة من قبل محبي رياضة الاصالة والعراقة.

مدير الجمعية المهندس محمد الوادي بين أن نتائج جميع السباقات لمختلف الدرجات تسجل بشكل دوري في منظمة السباقات العالمية لذلك يسعى المربون إلى تطوير مستوى خيولهم بشكل مستمر لتجد لها مركزا متميزا على لائحة النتائج حيث يقومون بانتقاء خيولهم بدقة للمشاركة بالسباقات وفق معايير محددة أساسها القوة والتحمل لتخضع لبرامج تدريبية من قبل مدربين متخصصين بإعداد خيول السرعة.

على بعد أمتار من خط البداية يقف هواة التصوير والتوثيق بانتظار راية الانطلاق للبدء بمواكبة كل شوط على حدة حيث قالت شذا الكلاوي وهي مربية خيول وفارسة.. “تعلقي بالخيول العربية ومحبتي لها دفعني لتوثيق كل سباقاتها من خلال تصوير المنافسات وبثها عبر الانترنت لمتابعي الفروسية وانتظر بفارغ الصبر كل سباق لانقل تفاصيله بدقة”.

وكانت الجمعية أقامت السباق الدوري الثامن على مضمار منشأة الفروسية بحماة بمشاركة 53 جواداً من مختلف المحافظات ولسبعة أشواط.

محمد الرحيل