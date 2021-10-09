من ساحة السمك في بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إرهابيو (النصرة) نفذوا 5 اعتداءات من منطقة خفض التصعيد بإدلب
2021-10-09
صباغ سفيراً غير مقيم مفوضاً وفوق العادة لسورية في نيكاراغوا
2021-10-09
جاليتنا وطلبتنا في إسبانيا: جيشنا المغوار سيبقى الحصن المنيع في وجه المؤامرات
2021-10-08
المجمع الأنطاكي المقدس يجدد الدعوة لرفع الحصار والعقوبات القسرية المفروضة على الشعب السوري
2021-10-08
مباحثات سورية لبنانية في مجال النقل والترانزيت
2021-10-08
السفير آلا: دعم الإرهاب وفرض التدابير القسرية يهدد التعددية وينتهك مبادئ الأمم المتحدة
2021-10-08
شولغين: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تغوص في وحل ألعاب سياسية
2021-10-08
محليات
طابع تذكاري وبطاقة بمناسبة اليوم العالمي للبريد
2021-10-09
الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام
2021-10-09
إخماد حريق أشجار حراجية وأعشاب يابسة بريف حمص الغربي
2021-10-08
بتكليف من الرئيس الأسد.. وزير الأوقاف يقدم التعازي بوفاة الشيخ الباري
2021-10-08
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2021-10-08
اختتام البطولة البرمجية المدرسية السورية “المسار الجماعي” في جامعة تشرين باللاذقية
2021-10-08
إخماد حريق بمساحة 550 دونماً بريف حمص
2021-10-08
رياضة
رادوكانو تخسر أول مباراة منذ تتويجها ببطولة أمريكا المفتوحة
2021-10-09
روسيا تفوز على سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم
2021-10-09
منتخب سورية لركبي السيدات يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا
2021-10-08
منتخب هولندا يفوز على لاتفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
2021-10-08
تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين
2021-10-08
منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا
2021-10-08
بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر أيلول الماضي
2021-10-08
اقتصاد
خطة لزراعة أكثر من 55 ألف هكتار بالقمح والشعير بالسويداء
2021-10-09
النفط يرتفع 4 بالمئة في أسبوع
2021-10-08
الذهب يستقر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية
2021-10-08
انخفاض الأسهم الأوروبية
2021-10-08
وول ستريت تفتح على ارتفاع
2021-10-08
ارتفاع أسعار النفط
2021-10-08
اقتصادي أمريكي: الليرة التركية سفينة غارقة ربانها أردوغان
2021-10-07
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