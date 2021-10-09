640 عائلة في ريف درعا تستفيد من منحة الدواجن

درعا-سانا

استفادت 640 عائلة في ريف درعا من منحة الدواجن التي قدمها فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدعم من مديرية الزراعة ومنظمة التعاون الإيطالية.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور احمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المنحة التي استفادت منها عائلات في مدينتي نوى والشيخ مسكين تتضمن 14 دجاجة و 150 كيلوغراماً من الأعلاف وليتراً واحداً من الفيتامينات لكل عائلة إضافة إلى الرعاية البيطرية مبيناً أن من شأن المنحة أن تؤمن مصدر دخل للعائلات المستفيدة.

وأوضح المسالمة أن اختيار العائلات المستفيدة من المنحة تم بعد دراسة دقيقة وعملية تقييم عن طريق فريق سبل العيش في فرع الهلال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.