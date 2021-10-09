روسيا تطالب الولايات المتحدة برفع الحصانة الدبلوماسية عن ثلاثة موظفين في سفارتها بموسكو

موسكو-سانا

طالبت روسيا الولايات المتحدة برفع الحصانة الدبلوماسية عن ثلاثة موظفين في السفارة الأمريكية بموسكو بعد الكشف عن تورطهم في جريمة سرقة.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم إنه “تم إرسال مذكرة إلى السفارة الأمريكية في موسكو مع طلب سحب الحصانة الدبلوماسية من ثلاثة موظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بسبب تصنيفهم كمشتبه بهم في سرقة متعلقات شخصية من مواطن روسي”.

وأكدت الخارجية الروسية أنه في حالة رفض السفارة سحب الحصانة يجب على الأشخاص المذكورين مغادرة الأراضي الروسية على الفور.

من جهته أشار مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في مدينة موسكو فلاديمير فاسينين إلى أن المشتبه بهم الثلاثة هم عناصر في مشاة البحرية الأمريكية من الطاقم الإداري والفني في السفارة وتتراوح أعمارهم بين 21 و26 عاماً وقاموا بسرقة حقيبة ظهر لمواطن روسي.

ولفت فاسينين إلى أن المحققين حصلوا على شريط فيديو يوثّق لحظة دخول المشتبه بهم الثلاثة إلى مقر السفارة وبحوزتهم الحقيبة المسروقة.