إيران تجدد إدانتها سياسات الحظر والإجراءات القسرية

طهران-سانا

جددت إيران إدانتها سياسات الحظر والإجراءات القسرية الأحادية التي تتبعها بعض الدول ضد غيرها مؤكدة أنها تنتهك المبادئ الثابتة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية.

وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في كلمة له اليوم خلل الجلسة العامة للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه “في ظل الوضع الراهن وبينما تستمر أزمة وباء كورونا غير المسبوقة في إضرار المجتمعات البشرية فإن الإجراءات القسرية الأحادية شلت النظم الصحية في البلدان” مشدداً على أن الإجراءات القسرية جريمة ضد الإنسانية وتتعارض مع أهداف التنمية.

واعتبر تخت روانجي أن أهم تحد يواجه البشرية الآن هما فيروس كورونا والإجراءات الأحادية القسرية مشيراً إلى أن إجراءات الحظر الأميركية القسرية ضد الدول النامية من جهة وتقاعس المجتمع الدولي إزاء هذه الإجراءات من ناحية أخرى جعلت التنمية المستدامة فارغة من معناها.