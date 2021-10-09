منتخب سورية لركبي السيدات يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا

الدوحة-سانا

تأهل منتخب سورية للركبي للسيدات اليوم إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء تأهل منتخبنا بعد فوزه على منتخبات العراق بنتيجة 43-صفر وعلى إيران بنتيجة 14-7 لحساب المجموعة الأولى علماً أنه تلقى خسارتين ضمن الدور الأول وذلك أمام منتخب قطر بنتيجة 5-12 وأمام منتخب الإمارات بنتيجة 7-40.

وتضم بعثة منتخبنا اللاعبات رغد أبو عمار وسارة عبد الباقي ويمامة أبو راس وروزا الحموي وماري أبو زيد وروشانا مراد وهلا الأعور وآلاء سباعي وآلاء سراي الدين وربا رفاعة ورنيم الصفدي ولمى النحاس بإشراف المدرب التونسي ظافر قزاح.