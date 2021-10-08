اليونان: النظام التركي يؤجج الفتن والعداء بين شعوب المنطقة

أثينا-سانا

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم أن النظام التركي يؤجج الفتن والعداء بين شعوب المنطقة من خلال محاولاته إحياء الفكر المتطرف في عصرنا الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن ديندياس قوله في كلمة عبر الفيديو أمام ورشة العمل الدولية بعنوان “العرب والجزيرة العربية في المصادر البيزنطية” “إن الشعوب تعايشت على مدى قرون متعاقبة مع بعضها وازدهرت الحضارات والأديان منذ آلاف السنين في الجزيرة العربية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط ووجدت أرضاً خصبة لمزيد من النمو، بينما نجد تركيا حالياً تبث الأفكار المتطرفة وتحيي من جديد العداوات والعصبيات والتوترات بين دول المنطقة”، مضيفاً إن “خير مثال على ذلك القرار التركي بتحويل آيا صوفيا ودير شورا المصنفة على أنها آثار تراث عالمي إلى مساجد وذلك لأغراض سياسية”.

وأعرب ديندياس عن أمل بلاده في استعادة جسور التعايش السلمي مع الدول على أساس المبادئ والقيم المشتركة مثل احترام القانون الدولي وخاصة قانون البحار.

وكان وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس حذر الأسبوع الماضي من أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يحاول الترويج لإمبراطورية عثمانية جديدة في شرق البحر المتوسط وقال: “نرى عسكرة للسياسة الخارجية التركية ما يمثل مصدر قلق كبير لجميع دول المنطقة”، مشيراً إلى أن السلوك التركي العدواني ليس فقط في قبرص ولكن أيضاً في سورية والعراق وليبيا ودول عربية أخرى في المنطقة.