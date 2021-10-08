بتكليف من الرئيس الأسد.. وزير الأوقاف يقدم التعازي بوفاة الشيخ الباري

دمشق-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مساء اليوم التعازي بوفاة مفتي دمشق الشيخ بشير عيد الباري في جامع العثمان.

وأشار الوزير السيد أثناء تقديمه العزاء لأسرة الفقيد وعلماء دمشق إلى مناقب الفقيد مبيناً أن وفاته خسارة كبيرة لكل علماء سورية والعالم الإسلامي.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن الشيخ الباري كان وفياً لدينه ووطنه وجسد بشخصيته معاني الورع والتقوى والإيمان مشيراً إلى أن مسيرة الفقيد الإيمانية والوطنية عبر السنوات الطويلة كانت قدوة لكل علماء الدين الإسلامي.

وكانت وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام والمجلس العلمي الفقهي نعت أمس مفتي دمشق الشيخ الباري الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 86 عاماً.