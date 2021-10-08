بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر أيلول الماضي

مدريد-سانا

توج النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في شهر أيلول الماضي في الدوري الإسباني الممتاز.

وحصد بنزيما الجائزة بعد تألقه اللافت مع النادي الملكي في “الليغا” واحتلاله قائمة صدارة الهدافين.

وأحرز بنزيما تسعة أهداف مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري كما يحتل صدارة أكثر لاعبي الدوري الإسباني هذا الموسم صناعة للأهداف حتى الآن برصيد سبع تمريرات حاسمة.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة بعد مرور ثماني جولات بفارق الأهداف عن فريقي أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد صاحبي المركزين الثاني والثالث.