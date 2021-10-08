الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق- سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 30/17

المنطقة الجنوبية 31/16

المرتفعات الجبلية 27/12

المنطقة الوسطى 31/15

المنطقة الساحلية 30/20

المنطقة الشمالية 31/17

منطقة الجزيرة 33/18

المنطقة الشرقية 34/19

منطقة البادية 31/19