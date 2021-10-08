وقفة في الخليل تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة الخليل بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمت في منطقة عين سارة وسط الخليل رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى المضربين عن الطعام مؤكدين ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.