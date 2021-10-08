جائزتان لرونالدو وأرتيتا

لندن-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب والإسباني مايكل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب خلال شهر أيلول الماضي.

وأوضحت الرابطة على موقعها الرسمي أن رونالدو هداف مانشستر يونايتد نال الجائزة بعد تسجيله ثلاثة أهداف مع فريقه في ثلاث مباريات كما حقق أرتيتا مدرب أرسنال الجائزة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية خلال شهر أيلول ضمن منافسات الدوري.

وكان المصري محمد صلاح أشد المنافسين لرونالدو على جائزة أفضل لاعب بينما كان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر ستي في منافسة محتدمة مع أرتيتا للحصول على الجائزة.