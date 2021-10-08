إخماد حريق بريف حمص

حمص-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة حمص حريقاً اندلع اليوم في الأراضي الزراعية بين قريتي بتيسة الجرد والسنديانة بريف حمص الشمالي الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أنه بعد تلقي بلاغ حول نشوب حريق في الأراضي الزراعية بين قريتي بتيسة الجرد والسنديانة وامتداده نحو منازل المواطنين توجه عناصر الدفاع المدني إلى المكان على الفور وعملوا مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد منعاً لتجدده.

وأشار عاقل إلى أن مساحة الحريق تقدر بنحو 550 دونماً منها نحو 50 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون واللوز بحدود 550 شجرة زيتون ولوز والباقي 500 دونم مساحات أعشاب يابسة.