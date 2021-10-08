لوحات (ورشة الرسم المباشر) تعرض على جمهور صالة السيد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الأمن التونسي يقبض على إرهابيين اثنين عادا من سورية
2021-10-08
الشباب الشيوعي التشيكي يستنكر تدخلات الغرب في سورية
2021-10-08
موسكو: إرهابيو (النصرة) يستعدون لشن هجوم كيميائي في ريف إدلب
2021-10-07
مجلس النواب اليمني يعرب عن تضامنه مع سورية
2021-10-07
وزير الخارجية الصربي: مهتمون بتعزيز التعاون الاقتصادي مع سورية
2021-10-07
موسكو: تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية
2021-10-07
(المرابطون): سورية تستعيد أمجاد حرب تشرين صموداً وشموخاً
2021-10-07
محليات
ارتفاع مؤشرات خطورة انتشار الحرائق في غابات شمال غرب سورية
2021-10-08
السورية للاتصالات: عودة دارات الإنترنت المتوقفة إلى الخدمة
2021-10-08
إخماد حريق على طريق حمص طرطوس قرب مفرق الحواش
2021-10-08
طفل سوري لم يتجاوز 12 عاماً يبدع في البرمجة والحساب الذهني
2021-10-08
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2021-10-08
المقداد: إنجازات سورية في الحرب على الإرهاب سبب تغيير الأجواء السياسية الدولية تجاهها
2021-10-07
شبانة: سورية يجب أن تبقى على سلم أولويات المانحين
2021-10-07
رياضة
جائزتان لرونالدو وأرتيتا
2021-10-08
فوز الحرجلة على شهبا بدوري الدرجة الأولى للشباب
2021-10-08
لوكاس ديني ينسحب من تشكيلة فرنسا لدوري الأمم الأوروبية
2021-10-08
السيليساو يحول تأخره إلى فوز مستحق على فنزويلا
2021-10-08
تعادل الأرجنتين وباراغواي سلباً في تصفيات أمريكا الجنوبية
2021-10-08
إيران تفوز على الإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
2021-10-07
فرنسا تفوز على بلجيكا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية
2021-10-07
اقتصاد
الذهب يستقر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية
2021-10-08
ارتفاع أسعار النفط
2021-10-08
اقتصادي أمريكي: الليرة التركية سفينة غارقة ربانها أردوغان
2021-10-07
285 منشأة صناعية منتجة و630 قيد الإنشاء في حسياء
2021-10-07
(لمة فرح) في حماة.. نافذة لتسويق مشروعات النساء الصغيرة
2021-10-07
قطاف 600 هكتار من محصول القطن في دير الزور
2021-10-07
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل ذروة 10 سنوات
2021-10-07
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شبانة: سورية يجب أن تبقى على سلم أولويات المانحين
عشرات المسلحين والمطلوبين يسوون أوضاعهم في مدينة الصنمين
285 منشأة صناعية منتجة و630 قيد الإنشاء في حسياء
لوحات (ورشة الرسم المباشر) تعرض على جمهور صالة السيد
2021-10-08
صالة السيد
ورشة الرسم المباشر
2021-10-08
sally
سابق
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