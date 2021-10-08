صحفيان روسي وفلبيني ينالان جائزة نوبل للسلام

أوسلو-سانا

نال الصحفيان الروسي ديمتري موراتوف والفلبينية ماريا ريسا جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لجهودهما في حماية حرية التعبير.

وجاء في بيان لجنة نوبل النرويجية وفق ما نقلت وكالة نوفوستي “قررت اللجنة منح جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لماريا ريسا وديمتري موراتوف لجهودهما في حماية حرية التعبير وهو شرط مسبق للديمقراطية والسلام الدائم”.

وبذلك يصبح موراتوف ثالث شخص من جنسية روسية ينال جائزة نوبل للسلام بعد الناشط الحقوقي اندريه ساخاروف والرئيس الأسبق للاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف.

وستمنح جائزة نوبل للسلام في العاشر من كانون الأول في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز المرموقة في وصيته عام 1895.