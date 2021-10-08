بالمنطاد.. رحلات سياحية إلى حدود الفضاء عام 2024

لندن-سانا

أعلنت شركة سياحة فضائية أنها ستكون قادرة على إرسال البشر إلى طبقة الستراتوسفير على حدود الفضاء بالمنطاد بحلول عام 2024.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” أن شركة ورلد فيو انتربرايسسز أعلنت أنها تعمل على إنشاء نظام يعمل بالمنطاد يأخذ الناس إلى ارتفاع 100 ألف قدم أي 18 ميلا ويعتبر هذا الارتفاع قبل حدود الفضاء بنحو 50 ميلا وفق معايير وكالة ناسا.

وأوضحت الشركة أن ركابها سيرون انحناء الأرض وسواد الفضاء خلال رحلة تمتد من ست إلى ثماني ساعات مشيرة إلى أنها تخطط أيضا لتقديم مغامرة لمدة خمسة أيام تشهد تحليق الركاب فوق المعالم التاريخية.

ولفتت الشركة إلى أن كل كبسولة يحملها المنطاد قادرة على حمل ثمانية ركاب واصفة الرحلة بأنها “سلسة ولطيفة” وتناسب جميع الأعمار وتبلغ تكلفة المقعد الواحد فيها 50 ألف دولار فقط.