ميليشيا (قسد) تختطف أربعة شبان بريف الحسكة

الحسكة-سانا

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها الإرهابية ضد المدنيين ضمن المناطق التي تحتلها حيث أقدمت صباح اليوم على مداهمة عدة قرى واختطفت عدداً من الشبان بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “ميليشيا قسد نفذت حملة مداهمات شملت قرى الجسعة وتل الفرس بريف الحسكة واختطفت 4 شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضدها أمس في ناحية تل براك بريف الحسكة الشمالي”.

واستشهد مدني أمس وأصيب 16 آخرون بجروح في ناحية تل براك بريف مدينة الحسكة الشمالي بنيران مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الامريكي خلال محاولة أهالي البلدة منعهم من سرقة محولة كهربائية من منظومة الكهرباء العامة التي تغذي البلدة.