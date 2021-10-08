رئيس وزراء اليابان: نتطلع لإبرام معاهدة سلام مع روسيا

طوكيو-سانا

أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اليوم التزامه بالعمل على حل قضية الأراضي وإبرام معاهدة سلام مع روسيا.

وقال كيشيدا في خطاب أمام البرلمان بثه موقعه الرسمي: “اعتزم مواصلة العمل في مجال العلاقات بهدف إيجاد طريقة شاملة لحل قضية الأراضي وإبرام معاهدة سلام مع روسيا”.

وأصبح فوميو كيشيدا الذي فاز في الانتخابات الحزبية في الـ 29 من أيلول الماضي رئيس الوزراء الياباني رقم 100.

ومنذ أعوام عديدة يطغى على العلاقات بين روسيا واليابان غياب معاهدة سلام بين الدولتين حيث تعتبر اليابان جزر الكوريل الجنوبية وهي جزر كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماي تابعة لها وتصر على عودتها تحت السيادة اليابانية إلا أن موقف موسكو يؤكد أن هذه الجزر أصبحت جزءا من أراضي الاتحاد السوفييتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها ليست موضع شك.