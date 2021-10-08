الاحتلال الأمريكي يُدخل شاحنات محملة بالأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالأسلحة والذخائر ومعدات لوجستية قادماً من شمال العراق إلى قواعدها العسكرية اللا شرعية بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من القحطانية بريف الحسكة الشمالي الشرقي لمراسلة سانا أن “رتلاً مؤلفاً من 56 شاحنة وناقلة على متنها اسلحة وذخائر ومواد لوجستية و8 سيارات عسكرية جديدة نوع همر يرافقها عدد من السيارات التابعة لميليشيا “قسد” لحمايتها قادمة من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي توجهت إلى قواعد الاحتلال في المناطق التي تنتشر فيها ميليشيا قسد”.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت السبت الماضي 70 آلية محملة بمعدات عسكرية توجهت إلى قاعدتها غير الشرعية في تل بيدر بريف الحسكة الشمالي.