انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية العراقية

بغداد-سانا

انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية العراقية المبكرة بتوجه الناخبين من أفراد الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب الجديد بدورته النيابية الخامسة منذ العام 2003.

وقال مصدر في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لمراسلة سانا في بغداد “إن مليونا و75 ألفا و727 عنصرا في الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية و120 ألفا و126 نازحا و676 نزيلا في السجون مشمولون بحق الانتخاب في المرحلة الأولى من الانتخابات المسماة بـ يوم التصويت الخاص”.

وأوضح المصدر أن المفوضية العليا للانتخابات خصصت للقوات الأمنية والعسكرية 595 مركزا انتخابيا تضم 2584 محطة انتخابية في عموم العراق وللنازحين 86 مركزا تضم 309 محطات موزعة على 27 مخيماً للنازحين أما نزلاء السجون فلديهم 6 محطات انتخابية اثنتان في السليمانية وواحدة في اربيل وأخرى في دهوك ومثلها في المثنى وواسط.

بدوره كشف الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي عن خطة القيادة لتأمين عمليتي الاقتراع الخاص اليوم والاقتراع العام الأحد المقبل.

وقال الخفاجي: لا نية لفرض حظر التجوال الشامل خلال يومي الاقتراع لكن سيتم تحديد الحركة بين المحافظات كما أن سلاح الجو العراقي سيشارك بتأمين الانتخابات أيضا بطلعات جوية للحيلولة دون حدوث أي خرق إضافة إلى مشاركة طائرات مسيرة في العملية.