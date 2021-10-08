تضرر غواصة نووية أمريكية إثر اصطدامها بجسم غير معروف

واشنطن-سانا

تعرضت غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الأمريكية لأضرار بعد اصطدامها بجسم “غير معروف” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ قوله في بيان اليوم إن “الغواصة /يو اس اس كونيتيكت/ من فئة /سي وولف/ والتي تعمل بالطاقة النووية تعرضت لتصادم بجسم غير معروف في الثاني من الشهر الحالي” مؤكداً “تضرر الغواصة وإصابة عدد غير محدد من البحارة.

ورفض الأسطول الأمريكي الإفصاح عما اصطدمت به الغواصة خلال الحادث أو حتى تحديد مكان وقوع الاصطدام مشيراً إلى أن “الحادث قيد التحقيق” إلا أن مسؤولاً أمريكياً صرح لموقع “نيفي تايم” بأن تضاريس المنطقة لا تشير إلى وجود كتلة أرضية في مسار الغواصة وأن الحدث وقع في بحر الصين الجنوبي.