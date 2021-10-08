اقتصادي أمريكي: الليرة التركية سفينة غارقة ربانها أردوغان

أنقرة-سانا

وصف أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ستيف اتش هانكي الليرة التركية بأنها “سفينة غارقة” وأن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان هو “ربانها” محملاً الأخير مسؤولية انهيار العملة وتراجع الاقتصاد في بلاده.

ونقلت جريدة زمان التركية عن هانكي قوله في تغريدة بموقع تويتر “إن الليرة التركية سفينة غارقة وأردوغان قبطان السفينة” مضيفاً إن “الليرة وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بفضل أفكار أردوغان المالية المجنونة وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير منطقي”.

وتضمنت تغريدة هانكي رسماً كاريكاتورياً يصور الليرة التركية بأنها تغرق في البحر.

يشار إلى أن هانكي يقدم محاضرات في جامعة جونز هوبكنز التي تعد أحد أعرق الجامعات الأمريكية كما ينشر هانكي مقالاته في مجلة فوربس وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أصبحت الليرة التركية أكثر عملة نقدية تتراجع أمام الدولار حيث فقدت 16 بالمئة من قيمتها هذا العام وتجاوز التضخم النقدي على أساس سنوي 19.60 بالمئة.