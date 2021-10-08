خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 268 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة قوله إن من بين الخروقات المسجلة محاولتي تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية وغارتين للطيران الحربي على الصليف وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة والفازة والجاح والجبلية.

وأشار المصدر إلى تسجيل 36 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و207 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.