مظاهرات تطالب بطرد ميليشيا (قسد) في رميلان بريف الحسكة

الحسكة-سانا

احتجاجاً على الممارسات الإرهابية لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ضد الأهالي خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مناطق بمحيط مدينة الرميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي ندد خلالها الأهالي بالميليشيا وطالبوا بطردها من مناطقهم.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن أهالي قرية السعيدة بريف الرميلان الشرقي قطعوا الطريق العام الواصل بين مدينة رميلان وحقول النفط بالإطارات المحروقة بالتوازي مع مهاجمة مقرات وحواجز مسلحة للميليشيا وإحراق عدد منها في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا “قسد” أطلقوا النار بكثافة وبشكل عشوائي وبعض القنابل لتفريق التظاهرات التي امتدت لعدة مناطق في محيط مدينة رميلان والتي نددت بقيام الميليشيا بسرقة النفط والمحاصيل الزراعية بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي التي تقوم بسرقتها ونقلها إلى الأراضي العراقية ما أدى إلى حالات هلع بين المدنيين ولا سيما لدى الأطفال والنساء.

واستشهد في وقت سابق اليوم مدني وأصيب 16 آخرون بجروح في ناحية تل براك بريف مدينة الحسكة الشمالي بنيران مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي خلال محاولة أهالي البلدة منعهم من سرقة محولة كهربائية من منظومة الكهرباء العامة التي تغذي البلدة.