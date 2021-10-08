الدفاع الروسية: إرهابيو (جبهة النصرة) يستعدون لشن هجوم كيميائي على بلدتي كنصفرة وقدورة بريف إدلب

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في مدينة إدلب يخططون لشن هجوم كيميائي على بلدتي كنصفرة وقدورة بريف إدلب بمشاركة منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية لاتهام الجيش العربي السوري.

وبين نائب رئيس مركز التنسيق الروسي العميد البحري فاديم كوليت أن مركز التنسيق الروسي تلقى معلومات من مصادر مختلفة حول استعداد إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” لإثارة استفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب على خط التماس بمناطق كنصفرة وقدورة بمشاركة منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية ووسائل إعلامية محلية تتبع للتنظيم الإرهابي ولجهات خارجية مرتبطة به.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي إن تلك التنظيمات الإرهابية تهدف إلى “إنتاج فيديو على مراحل لاتهام قوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى التنظيمات الإرهابية في إدلب يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في أوروبا ليتم استخدامها في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الدولة السورية.