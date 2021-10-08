وزير الاتصال الجزائري: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت بدعمها

الجزائر-سانا

أكد وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر أن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ثابت وهو منسجم تماماً بين الدولة وشعبها ومنبثق من قيمها المستمدة من ثورة التحرير الجزائرية المجيدة.

وقال بلحيمر في حوار مع جريدة الوسيط المغاربي الجزائرية نشرته اليوم “إن الجزائر ماضية دوما في دعمها لقضايا التحرر في العالم وحق الشعوب في تقرير المصير كمبدأ راسخ من مبادئ الجمهورية الجزائرية وهي ترافع دوما لصالح الشعب الفلسطيني وتقف لنصرته في مختلف المحافل وتجاهر بذلك.. وكل من يحاول التشكيك في ذلك مدفوع من جهات معروفة غرضها ثني الجزائر عن مواقفها المشرفة والتي لم تكن أبدا مجرد كلام بل هي أفعال تقوم بها تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأشار بلحيمر إلى أن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الجزائر يذكر بأن الذهنية الاستعمارية في فرنسا لا تزال متوضعة ليس فقط على المستوى الحزبي بل حتى على المستويات الرسمية.

وشدد بلحيمر على أن مسألة السيادة الوطنية وجودية بالنسبة للجزائر ولا تقبل المساومة ولا تسمح بالمزايدة بأي مسميات كانت سواء لدواع انتخابية أو استحقاقات سياسية أو استعطافا لوعاء انتخابي يكن الضغينة للجزائر.

وبين بلحيمر أن استقلال الجزائر الذي ضحى الشعب من أجله لن يكتمل إلا بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية والتقدم باعتذار رسمي والتعويض عن كل الخسائر البشرية والمادية والبيئية التي اقترفتها فرنسا إبان حقبة استعمارها للجزائر.