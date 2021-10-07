المقداد: مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه سواء في إدلب أو منطقة الجزيرة

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه سواء في إدلب أو منطقة الجزيرة، وسورية لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها وعلى قوات الاحتلال الأمريكية والتركية الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها.

وقال المقداد في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية: الغرب استخدم الحصار الاقتصادي كسلاح إرهابي ضد الشعب السوري.

وأوضح المقداد أن الإنجازات التي حققتها سورية في الحرب على الإرهاب هي السبب في تغيير الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من العدوان على سورية هو تغيير الواقع السياسي لكن سورية أفشلت المخططات التي أعدت لها.

ولفت المقداد إلى أن التغيير في المواقف الدولية تجاه سورية جاء نتيجة التضحيات التي قدمها شعبها من أجل الحفاظ على سيادة بلده وقوته ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أن سورية مصممة على القضاء على الإرهاب في جميع أراضيها، وعلى ميليشيا قسد المدعومة أمريكياً إنهاء عمالتها.

وبين المقداد أن موافقة سورية على إيصال الغاز المصري إلى لبنان جاءت انطلاقاً من مواقفها القومية تجاه الشعب اللبناني الشقيق، وفتح معبر نصيب الحدودي يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية في سورية والأردن.

وقال المقداد: نأمل بتعزيز العمل القومي العربي لمواجهة التحديات المقبلة، مشدداً على أن سورية لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها وعلى قوات الاحتلال الأمريكية والتركية الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها.

وأضاف المقداد: سورية مصممة على القضاء على الإرهاب في جميع أراضيها، وعلى ميليشيا قسد المدعومة أمريكياً إنهاء عمالتها.

يتبع..