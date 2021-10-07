موسكو وبكين تعربان عن قلقهما من النشاط البيولوجي لواشنطن وحلفائها

نيويورك-سانا

أعربت روسيا والصين عن قلقهما إزاء النشاط البيولوجي للولايات المتحدة وحلفائها بأكثر من 200 مختبر خارج الأراضي الأمريكية.

وجاء في بيان روسي صيني مشترك خلال اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضايا نزع السلاح إن “روسيا والصين تلاحظان النشاط البيولوجي العسكري للولايات المتحدة وحلفائها خارج أراضيهم حيث يوجد أكثر من مئتي مختبر بيولوجي أمريكي خارج الولايات المتحدة ويعملون بطريقة مبهمة وغير شفافة وتثير قلقاً وأسئلة جادة من المجتمع الدولي حول تماشيها مع اتفاقية الأسلحة البيولوجية”.

وأشار البيان إلى أن “كلاً من روسيا والصين تشتركان في الرأي بأن مثل هذا النشاط يشكل مخاطر جسيمة على الأمن القومي للبلدين”.