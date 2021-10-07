مجلس النواب اليمني يعرب عن تضامنه مع سورية

صنعاء-سانا

أعرب مجلس النواب اليمني عن تضامنه الكامل مع سورية بوجه الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات الخارجية بشؤونها مستنكراً انتهاكات قوات الاحتلال الأمريكي والتركي على أراضيها واستمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على شعبها.

وقال المجلس في بيان يتابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات وعلى رأسها العمليات العدوانية المتكررة التي يرتكبها الكيان الصهيوني وما يمارسه الاحتلال الأمريكي من نهب للثروة النفطية واختطاف للمدنيين في شمال سورية مع استمرار الحصار والعقوبات الأمريكية بالإضافة إلى إمعان تركيا والتنظيمات المسلحة التابعة لها في قطع مياه الشرب وبالأخص عن أهالي مدينة الحسكة وريفها الغربي وحرمان أكثر من مليون سوري من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه الرئيسة”.

وأضاف البيان أن “مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يعبر عن تضامنه الكامل مع سورية الشقيقة قيادة وشعباً ويندد بمختلف صور الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها ويؤكد على حق الشعب السوري في النضال والتصدي للعدو الإسرائيلي وأي عدوان خارجي والرد على كل ما تتعرض له سورية من انتهاكات حتى تحرير كامل التراب السوري وبسط سيادة الدولة على أراضيها كافة والتصدي لكل التدخلات الخارجية التي تحاول العبث بأمن المواطنين واستقرار معيشتهم”.

واستنكر المجلس “استمرار الحصار والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على سورية وما ينجم عنها من أزمات وتداعيات اقتصادية وإنسانية أضرت بحياة ومعيشة المواطنين السوريين وحقهم في حياة حرة كريمة مستقرة آمنة”.