آبل تسهل من حذف الحسابات المرتبطة بتطبيقات أخرى

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل للصناعات التكنولوجية عن إجراءات جديدة لتسهيل حذف الحسابات على تطبيقاتها المرتبطة بتطبيقات خارجية.

ووفقاً للموقع الرسمي للشركة فإن التسهيلات الجديدة تتيح للمستخدمين عند إنشاء حساباتهم على تطبيقات آبل إمكانية الحذف دون مواجهة صعوبات تذكر مع توفير خاصية الإبلاغ عن المشاكل التي أعادتها الشركة بعد إلغائها لسنوات.

ويصمم مطورو التطبيقات في كثير من الحالات اليات معينة لحذف الحسابات لضمان أن تكون صعبة قدر الإمكان من خلال دفع المستخدم إلى متصفح آخر أو إرسال بريد إلكتروني للبدء بحذف الحسابات.