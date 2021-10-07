قطاف 600 هكتار من محصول القطن في دير الزور

دير الزور-سانا

بلغت المساحات المقطوفة من محصول القطن في محافظة دير الزور حتى تاريخه 600 هكتار من مجمل المساحات المزروعة البالغة 4216 هكتاراً.

وبين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة دير الزور المهندس عبد الحميد عبد الحميد في تصريح لمراسل سانا أن عمليات قطاف محصول القطن التي بدأت منذ أسبوعين مستمرة حيث توسعت لتشمل مختلف المناطق المزروعة بالمحصول.

بدوره أشار رئيس دائرة زراعة بلدة الخريطة المهندس عهد الرياش إلى أن حالة محصول القطن هذا العام جيدة بعد أن تم تأمين كل مستلزمات الإنتاج من بذار صنف دير22 وهو الصنف الملائم لطبيعة المنطقة والأسمدة ومياه السقاية إضافة إلى المتابعة المستمرة للحقول من قبل فرق المديرية وإرشاد الفلاحين ومساعدتهم في القيام بالمكافحة الحيوية.

من جهته أوضح رئيس الجمعية الفلاحية في بلدة الخريطة بريف المحافظة الغربي حميد الحسين أن عمليات قطاف محصول القطن في الحقول تجري بصورة جيدة ويتم حالياً تجميع الكميات التي يتم قطافها في الجمعية الفلاحية تمهيداً لتسويقها إلى محلج دير الزور.

ونوه عدد من الفلاحين بالسعر المجزي الذي حددته الحكومة لمحصول القطن والبالغ 2500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد والذي يعد سعراً جيداً يغطي تكاليف الإنتاج ويمنحهم هامش ربح مقبولاً.