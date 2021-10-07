منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الكوري الجنوبي

سيئول-سانا

خسر منتخب سورية للرجال لكرة القدم أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف وذلك في مباراته الثالثة ضمن الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

ضغط هجومي كبير بدأه المنتخب الكوري وكان قريباً جداً من مرمى منتخبنا ففي الدقيقة التاسعة تمكن لاعب منتخبنا عبد الرحمن ويس من إفشال هجمة كورية كادت تنتهي بهدف بعد أن تمكن من مباغتة المهاجم الكوري الذي انفرد أمام مرمانا محولاً تسديدته إلى خارج المرمى بالمقابل نشط منتخبنا قليلاً وأُتيحت فرصة خطرة لمنتخبنا كادت تهز الشباك الكورية من خلال تسديدة عمر السومة من على مشارف منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ 17 إلا أن الحارس صدها وتوالت الهجمات لينتهي الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة.

وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة الـ 48 افتتح المنتخب الكوري التسجيل من خلال (ان بيوم هوانغ) الذي سدد كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء وكاد منتخبنا يدرك التعادل من تسديدة عمر خريبين القريبة من المرمى إلا أن حارس المرمى صدها كما تمكن حارس مرمانا ابراهيم عالمة من صد تسديدتين خطيرتين في الدقيقتين الـ 67و76 وفي الدقيقة الـ 83 تمكن منتخبنا من إدراك التعادل من تسديدة عمر خريبين ومن غفلة دفاعية سجلت كوريا هدفها الثاني في الدقيقة الـ 88 عبر (هيونغ مين سون) لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الكوري بهدفين لهدف.

ويستكمل منتخبنا مبارياته ضمن الدور الحاسم في المجموعة الأولى بلقاء المنتخب اللبناني في الحادي عشر من تشرين الثاني القادم والذي سيكون السادس عشر منه موعداً لرحلة الإياب التي تختتم في التاسع والعشرين من آذار المقبل.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية بالدور الحاسم مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يتقابل المنتخبان صاحباً المركز الثالث في الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي علماً أن المجموعة الثانية تضم منتخبات اليابان والسعودية والصين وعمان وأستراليا وفيتنام.