زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب طوكيو-فيديو

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر العاصمة اليابانية طوكيو اليوم ملحقاً أضراراً ببعض المباني دون أن يتسبب بسقوط ضحايا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها “إن مركز الزلزال كان في تشيبا شرق طوكيو وكان على عمق 80 كيلومتراً”.

وتسبب الزلزال بانقطاع التيار الكهربائي وتعليق حركة القطارات فائقة السرعة في المدينة إلا أنه لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وتقع اليابان ضمن حلقة النار الواقعة في المحيط الهادئ وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.