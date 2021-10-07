نصوص اجتماعية ووجدانية في مجموعة (اعترافات لسيد العشق)

دمشق-سانا

(اعترافات لسيد العشق) مجموعة شعرية تعتمد على العوامل النفسية والرؤى عند مؤلفتها ميساء دكدوك التي استنتجتها من تعاملها مع عالم الرجال واختلاف أخلاقهم ونوازعهم إضافة إلى حالات اجتماعية أخرى عبرت فيها عن انعكاسات ذاتية لما آل بالمجتمع من جراء الحرب.

وتتضمن المجموعة انتقادات لرجال لا يتحملون المسؤوليات الأخلاقية ولا الاجتماعية ولا المنزلية ويسعون وراء نزواتهم برغم ما يتعرضون إليه من تهديد بمستقبل شائن.

ولكن ميساء تذهب في المجموعة أيضاً إلى حالات الأطفال وما طالهم نتيجة ما تعرض له الوطن من إرهاب ومؤامرات ولا سيما أن هناك بعض الأطفال فقدوا رعاية معيلهم فأصبحوا بلا حول يعانون مرارة وألماً من جراء الحصول على لقمة العيش فقالت “كزهور يابسة على الأرصفة، تتقاذفهم آية ريح عاصفة كعصافير يتمت من جوع الشتاء فأمست بلا ريش”.

وفي المجموعة أيضاً تدعو الشاعرة ميساء الأهل إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم دفع أولادهم إلى الشارع للعمل لأن ذلك يمكن أن يقلب حال النشء إلى الأسوأ.

وفي المجموعة حالات عاطفية وقضايا إنسانية كثيرة بحثت فيها الشاعرة ميساء وحولتها إلى نصوص تهم المجتمع.

الكتاب يقع في 155 صفحة من القطع المتوسط ومن منشورات دار الغانم للثقافة ومؤلفته شاعرة وباحثة وقدمت بحوثاً عديدة في علم النفس والسلوك التربوي والتنمية ورعاية أحداث الجانحين.

محمد خالد الخضر