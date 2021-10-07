تراجع نسبة تأييد الأمريكيين لبايدن

واشنطن-سانا

تراجعت نسبة تأييد الأمريكيين لرئيسهم جو بايدن وفق أحدث استطلاع للرأي.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيبياك الأمريكية فإن نسبة تأييد بايدن انخفضت إلى 38 بالمئة وهي أدنى درجة حصل عليها في أدائه الوظيفي منذ توليه منصبه.

وبدأت نسبة تأييد بايدن بالتراجع على نحو كبير في آب الماضي اثر انتقادات لاذعة واجهها على خلفية الانسحاب الأمريكي المتسرع من أفغانستان وارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إضافة إلى مشكلة المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي الأمريكية على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك.