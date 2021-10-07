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بيسكوف: التناقض بين تصريحات الناتو وأفعاله يقوض فرص الحوار معه

2021-10-07

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن التناقض بين تصريحات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لجهة تطبيع العلاقات مع موسكو وأفعاله يقوض آفاق الحوار معه.

ورداً على قرار الحلف سحب اعتماد دبلوماسيين روس قال بيسكوف وفقاً لوكالة سبوتنيك : “هناك تناقض واضح في تصريحات ممثلي الناتو حول الرغبة في تطبيع العلاقات مع بلدنا وفي الأفعال الحقيقية وهذه التصرفات بالطبع لا تسمح لنا ببناء أوهام حول إمكانية تطبيع العلاقات واستئناف الحوار مع الناتو”.

وكان الناتو أعلن في وقت سابق أنه ألغى اعتماد ثمانية من موظفي البعثة الروسية في الحلف وخفض عدد الموظفين المعتمدين لروسيا لدى الحلف إلى 10.

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